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Boşanma avukatından şaşırtan 'kudurtma' taktiği! Model kiraladı

ABD'li boşanma avukatı Robby Witt'in davalarında kullandığı yöntemi paylaşması ilgi uyandırdı. Witt, duruşmalara giderken kadın müvekkilleri için seksi erkek modeller kiraladığını anlattı.

15.09.2023 - 09:44 |
Boşanma avukatından şaşırtan 'kudurtma' taktiği! Model kiraladı

Kadınların yeni sevgilisi gibi davranan modelleri, ayrılmak istedikleri kocalarını öfkelendirmek için tutan Witt, "Bu sayede 'kudurduklarında' öfke kontrolsüzlüklerini duruşmada hakimin de görmesini ve davanın lehimize ilerlemesini sağlıyorum.  Ayrıca bu durumda kocalar anlaşma ve uzlaşmaya daha yatkın hale geliyor" dedi.

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AJANSLA ANLAŞMALI

Witt, bir modellik ajansıyla da anlaşması olduğunu, ani ifadeye çağrılma durumlarında da modellerden 'sipariş' ettiğini söyledi.

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Bu modellerle sohbet ederken kocaların duyacağı şekilde "Gelecek haftaki toplantıya gelebilecek misin? O şirketin başkanı olarak çok meşgul olduğunu biliyorum" gibi ifadeler kullanan Witt, böylece iyi bir işleri olduğu izlenimi de veriyor.

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Avukat, ABD kanunlarının sağladığı imkanlar sayesinde mahkemeden en az bir kez boşanma deneyimi olan bir hakim talep ettiğini de ekledi.

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