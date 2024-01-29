GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, mesaj attı
ABONE OL

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, mesaj attı

Bursa'da T.K. (45), boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) öldürdü. Şüpheli kaçarken, baldızına 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

29.01.2024 - 11:02 | | DHA
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, mesaj attı

Olay, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. T.K., iddiaya göre; boşanmak üzere olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı.

Emekliye zam artı ek ödeme! Maaş farkları hesaba yatıyor, tarih verildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekliye zam artı ek ödeme! Maaş farkları hesaba yatıyor, tarih verildiHaberin Tüm Görselleri

Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde buldu. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli T.K. polis ekiplerince aranıyor.

GÜNCEL HABERLER

Korsan taksi sürücüsünü durdurup, tehdit eden 3 taksici için istenen cezalar belli oldu

Korsan taksi sürücüsünü durdurup, tehdit eden 3 taksici için istenen cezalar belli oldu

Alper Gezeravcı uzayda nasıl beslendiğini açıkladı

Alper Gezeravcı uzayda nasıl beslendiğini açıkladı

İstanbul-Antalya seferini yapan THY uçağına yıldırım isabet etti

İstanbul-Antalya seferini yapan THY uçağına yıldırım isabet etti