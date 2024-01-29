Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, mesaj attı

Olay, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. T.K., iddiaya göre; boşanmak üzere olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı.

Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde buldu. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli T.K. polis ekiplerince aranıyor.