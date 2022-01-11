Borcu olanlar dikkat! Resmen duyuruldu, yıl sonuna kadar...

Boru olan pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Karar verildi. Süre resmen uzatıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre,GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti verilecek.

Karar da Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacağı ifade edildi.

GSS PRİM BORCU NEDEN ÇIKAR?

Aylık gelirlerinin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit ediliyor. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Gelir testi yaptırmayınca da her ay, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS primi hesabına borç yazılıyor. Bu nedenle de GSS prim borcu birikiyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Eğer GSS borcu zamanında ödenmezse Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından icra ve haciz yoluna başvurulup borcun tahsil edilmesini isteyebilir. Borcun bir kısmı ödenip diğer kısmı ödenmediği zaman ise sağlık hizmetlerinden faydalanılamaz.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU ÖDEME NASIL YAPILIR?

GSS ödemeleri bankalarda, PTT şubelerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden ödenmektedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla beraber yürürlüğe girecek olan GSS borçları siliniyor. Birikmiş GSS borcu olanlar, 31 Aralık tarihine kadar sadece anaparayı ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak.

2022 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU?

herhangi bir işte çalışmayıp, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. Primini kendileri ödeyenlerin sayısı 7.2 milyon kişiye ulaşıyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında uygulanıyor. 2021 yılında aylık 107.3 TL olan GSS primi, asgari ücret zammının ardından 2022 yılında 161.55 lira olacak.