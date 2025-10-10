Bolu'nun yeni vergi rekortmeni Youtube içerik üreticisi oldu!

Haberin Devamı

Video içerik üreticisi olarak faaliyet gösteren Burcu Atik, 2024 yılı içerisinde tam 8 milyon 206 bin 621 lira vergi beyan ederek listenin ilk sırasına yerleşti.

GELENEKSEL SEKTÖRLER TAKİPTE KALDI

Sözcü Gazetesi ve Bolu'nun Sesi Gazetesi'nde yer alan haberlere göre, Bolu Vergi Dairesi tarafından açıklanan "2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması" listesinde, Atik’i diğer sektörlerden isimler takip etti:

İkinci sırada, vinç kiralama hizmeti veren Osman Kayışoğlu yer aldı ve 7 milyon 500 bin lira vergi ödedi.

Üçüncü sırada ise menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin, 6 milyon 665 bin 546 lira vergi beyan etti.

Listede lokantacılık (Gülçe Öztürk, Duran Bayrak), hukuk danışmanlığı (Neşet Görkem Aydemir, Hulusi Apaydın) ve eczacılık (Metin Çamlıbel) gibi farklı meslek gruplarından isimler de yer aldı. Şehirlerarası yük taşımacılığı yapan Mehmet Yılmaz, 2 milyon TL vergi beyanıyla listenin 20. sırasında yer aldı.

İŞ İNSANLARININ YOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Bolu Defterdarlığı’nın yayımladığı listede en çok dikkat çeken detay ise, ilde faaliyet gösteren tanınmış iş insanlarının büyük bir kısmının ilk 20’de yer almaması oldu. Listenin zirvesine bir YouTuber’ın yerleşmesi, Bolu’nun vergi dinamiklerinde dijital ekonominin etkisini gösterirken, geleneksel ticaret ve sanayi alanındaki önemli aktörlerin sıralamada geri planda kalması şehirde merak konusu oldu.