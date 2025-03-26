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Bolu'daki yangın faciası! Otelin sahibinin eşi ve kızları tutuklandı

26.03.2025 - 22:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bolu'daki yangın faciası! Otelin sahibinin eşi ve kızları tutuklandı

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül'ün, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül’ün, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, mimar Mustafa Selman Çelen ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, elektrik teknisyeni Muharrem Şen ve iş güvenliği uzmanı Kübra Demir’in savcılıktaki sorguları sürüyor.

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