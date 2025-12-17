Bolu'da sistem kuruldu! 30 Nisan tarihine kadar devam edecek

Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde, kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde de pistlerin açık kalması amacıyla yapay kar makineleri kuruldu. 15 Aralık tarihinde faaliyete geçen yapay kar üretim sistemi, 30 Nisan tarihine kadar devam edecek.

"Kayak sezonu ilkbahara kadar devam edebilecek"

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otelin Genel Müdürü Tahir Aslan, "Daha yüksek donma özelliğine sahip olan suni kar sayesinde, pistlerde dayanıklılık artarken, kayak sezonu da ilkbahar ayına kadar devam edebilecek" dedi.