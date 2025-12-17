GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu'da sistem kuruldu! 30 Nisan tarihine kadar devam edecek
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da sistem kuruldu! 30 Nisan tarihine kadar devam edecek

Bolu'da sistem kuruldu! 30 Nisan tarihine kadar devam edecek

17.12.2025 - 16:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu'da sistem kuruldu! 30 Nisan tarihine kadar devam edecek

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde yapay kar üretim sistemi kuruldu. Kurulan sistem sayesinde kayak sezonu 30 Nisan tarihine kadar uzayacak.

Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde, kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde de pistlerin açık kalması amacıyla yapay kar makineleri kuruldu. 15 Aralık tarihinde faaliyete geçen yapay kar üretim sistemi, 30 Nisan tarihine kadar devam edecek.

"Kayak sezonu ilkbahara kadar devam edebilecek"

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otelin Genel Müdürü Tahir Aslan, "Daha yüksek donma özelliğine sahip olan suni kar sayesinde, pistlerde dayanıklılık artarken, kayak sezonu da ilkbahar ayına kadar devam edebilecek" dedi.

Güncel Haberler

Bolu'da sistem kuruldu! 30 Nisan tarihine kadar devam edecek
#Gündem

Bolu'da sistem kuruldu! 30 Nisan tarihine kadar devam edecek

Bakanlıktan yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet hakkında açıklama geldi
#Gündem

Bakanlıktan yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet hakkında açıklama geldi

Sinop'ta ücretsiz olarak dağıtıldı! Tam bir ton, dakikalar içerisinde tükendi
#Gündem

Sinop'ta ücretsiz olarak dağıtıldı! Tam bir ton, dakikalar içerisinde tükendi