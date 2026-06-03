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Bolu’da sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı

03.06.2026 - 00:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu’da sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı

Bolu’da etkili olan sağanak yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

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Bolu’da gün boyu güneşli ve sıcak seyreden hava, akşam saatlerinde yerini aniden gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

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Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Aniden bastıran yağışla birlikte sokaklar boş kaldı.

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