Bolu’da sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı
03.06.2026 - 00:41Güncellenme Tarihi:
Bolu’da etkili olan sağanak yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
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Bolu’da gün boyu güneşli ve sıcak seyreden hava, akşam saatlerinde yerini aniden gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Aniden bastıran yağışla birlikte sokaklar boş kaldı.