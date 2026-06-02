Çay taban fiyatının altına düştü, üreticilerden özel sektöre fiyat tepkisi geldi

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İşleme kapasitesine ulaşan ÇAYKUR bu kez kontenjan ve randevulu sistem uygulamasına geçiş yapmak zorunda kaldı. Kurum her ne kadar ‘Acele etmeyin, çayınızın tamamını alacağız' dese de bir an evvel çayını bitirmek isteyen çay üreticileri bu kez özel sektörlere yöneldi. Özel sektörler de çayın çok olmasından ötürü fiyat düşürünce üreticiler tepki gösterdi.