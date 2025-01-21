Bolu'da otel yangını faciası! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Can kaybı 76’ya yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde can pazarı yaşanırken bazı müşteriler panikle camdan atladı.

ÖLÜ SAYISI 76’YA YÜKSELDİ; 45 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının yaşandığı Kartalkaya’da gazetecilere yaptığı açıklamada can kaybının 76’ya yükseldiğini söyledi. Kimlikleri tespit edilen 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirlen Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler itfaiye ve su tankerleri her türlü olması gereken ekipmanlar ve insan kaynaklarıyla yangın söndürüldü. Arama kurtarma çalışmaları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum. Şunu söylemek istiyorum, 76 canımızla ilgili buradan tabi Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu’da aileleriyle bunların kimlikleri tespit edildi. Şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleri ile ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili adli tıp kurumunda kimlik tespit ve DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.”

Haberin Devamı

GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların sayısının 9’a yükseldiğini ifade ederek, “Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet başsavcımız ve 5 savcımız ve bilirkişiler ihmal kusur neyse bunla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Önceki basın açıklamamda da söylemiştim. Otelin ilk gününden bugüne kadarki süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ihmal varsa bu idari soruşturma sonucunda hakikat ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreği dağlandı. Yasımız var ama bu acıyı bize yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçmayacaklar” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘AFAD YARIN SON TARAMALARINI YAPACAK’

AFAD’ın yarın son çalışmalarını yapacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz tekrar son taramalarını yapacaklar. Hava karardı. Dün gece 03.30’dan itibaren duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Bizi uzaktan yakından arayan geçmiş olsun dileklerini ileten yurt içinden arayan bütün dostlarımıza kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük üzüntü acı hissediyoruz” dedi.

‘SORULARIN TAMAMI YANITINI BULACAK’

Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerle ilgili detayları Adalet Bakanlığı’nın açıklayacağını ifade ederek, “Buna benzer, daha önceki acı yaşadığımız olaylarla ilgili idari tahkikatla ilgili en fazla 10 günde bu işi bitiririz. Soruların tamamı yanıtını bulacak. Adli soruşturma ve kovuşturma olacak, ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Hep beraber yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa, biz hukuk devletiyiz onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

YANGINDAN ETKİLENENLER İÇİN 13 PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Kartalkaya’da meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bakanlığın psikososyal destekleriyle yangından etkilenen vatandaşların yanlarında olacaklarını belirten Göktaş, "Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Haberin Devamı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"BU YETKİ İTFAİYEDE"

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut." diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, bir gazetecinin "Tesiste yangın merdiveni var mıydı?" sorusuna, "2 yangın merdiveni var." yanıtını verdi.

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT IŞIKHAN:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 4 başmüfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türk milletine başsağlığı diledi.