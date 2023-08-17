Bolu'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, köyün yakınında bulunan ormandan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde arazinin de kuru olması sebebiyle yayılan alevler, geniş bir alana sirayet etti. Durum 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirildi. Olay yerine 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.