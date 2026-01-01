Bolu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yanı sıra küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bolu Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 02 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.