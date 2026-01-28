GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Bolu’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Bolu’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

28.01.2026 - 17:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Bolu'da kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarısoku Mahallesi, Yukarısoku İlkokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çele Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, kontrolden çıkıp virajı alamayarak, dereye uçtu.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dereye uçan ve ağır hasar alan otomobilin dereden çıkartılması için olay yerine vinç çağırıldı.

 

Güncel Haberler

Sakarya'da '4. Cadde' projesi hayat geçiyor! Serdivan ve Beşköprü birbirine bağlanıyor: Makineler sahaya indi
#Gündem

Sakarya'da '4. Cadde' projesi hayat geçiyor! Serdivan ve Beşköprü birbirine bağlanıyor: Makineler sahaya indi

Trabzon'da trafiği rahatlatacak düzenleme! Dolmuşlar şehir merkezinden kaldırılıyor
#Gündem

Trabzon'da trafiği rahatlatacak düzenleme! Dolmuşlar şehir merkezinden kaldırılıyor

Sosyal medyayı ikiye bölen hamburgerci denetlendi! 'Referans' ile müşteri alıyordu
#Gündem

Sosyal medyayı ikiye bölen hamburgerci denetlendi! 'Referans' ile müşteri alıyordu