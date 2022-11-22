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Bolu'da kereste fabrikasında yangın

Bolu'da, kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

22.11.2022 - 09:37 | | Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)
Bolu'da kereste fabrikasında yangın

Seyit Mahallesi'nde bulunan kereste fabrikasında, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boluda kereste fabrikasında yangın

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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