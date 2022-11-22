Bolu'da kereste fabrikasında yangın
Bolu'da, kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
22.11.2022 - 09:37 | | Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)
Seyit Mahallesi'nde bulunan kereste fabrikasında, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.