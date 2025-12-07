GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu'da arabaya zulalı halde pako bulundu!
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da arabaya zulalı halde pako bulundu!

Bolu'da arabaya zulalı halde pako bulundu!

07.12.2025 - 15:45Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören
Müberra Gören
Bolu'da arabaya zulalı halde pako bulundu!

Bolu’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hafif ticari aracın kapı paneline gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 kişi ‘uyuşturucu madde ticareti’nden tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan hafif ticari araçta, narkotik köpeği Pako’nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kapı paneline gizlenmiş 4 paket ve 71 kapsül halinde toplam 3 kilo 846 gram kokain bulundu. Operasyon kapsamında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin ve toplumumuzun huzuru için uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Güncel Haberler

Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
#Gündem

Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!
#Gündem

Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!

Araçta bulundu, kesinleşti: Elif Kumal'ın arabasının alt kısmında tespit edildi, gri renkte bulundu
#Gündem

Araçta bulundu, kesinleşti: Elif Kumal'ın arabasının alt kısmında tespit edildi, gri renkte bulundu