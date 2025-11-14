Bolu Mudurnu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.11.2025 - 18:46

Kaynak: BOLU (AA)

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mudurnu-Taşkesti kara yolunda M.Y. (23) idaresindeki 14 AF 332 plakalı kamyon, karşı yönde ilerleyen Mehmet Zeybek (42) yönetimindeki 54 H 2816 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki A.B. (70) yaralandı. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Zeybek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

