Bolu Kartalkaya'daki otelin itfaiye raporu ortaya çıktı! 'Dikkatli davranılmalı' detayı

Gece saat 03.30 sıralarında yangının çıktığı 12 katlı otelde itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık, belediye ve kolluk kuvvetleri ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor. Bölgede kurulan sahra hastanesinde de yaralılara müdahale ediliyor.

66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangının ardından otel önünde toplanan vatandaşlar, kayıp yakınlarından iyi bir haber almayı umutla bekliyor. Endişe ve acı dolu bekleyiş sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

İTFAİYE RAPORUNDA ‘DİKKATLİ DAVRANILMALI’ İFADESİ VAR

Bolu Kartalkaya’daki otele 2007 yılında verilen itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

İlgili dilekçe üzerine Kartalkaya’da mevkinde bulunan ve açılmak istenen otel işletmesinin müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği açısından incelemesi tamamlanmış olup,

1-İşletme içinde toplam 25 adet, her katta iki adet kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı tam ve çalışır vaziyette bulunduğu,

2- Çıkışlarının uygun olduğu,

3- İşletme içinde parlayıcı madde bulundurulmaması,

4-Yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli olunması koşuluyla,

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Yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin açılmasında sakınca tespit edilmemiştir.