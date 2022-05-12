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Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılıyor

Anadolu Otoyolu’nda viyadüklerde yapılacak çalışma nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti 16-20 Mayıs arasında ulaşıma kapatılacak.

12.05.2022 - 11:37 |
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılıyor

Anadolu Otoyolu’nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki viyadüklerde çalışma yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasındaki viyadüklerde yapılacak genleşme derzi değişimi nedeniyle 16.05-20.06.2022 tarihleri arasında İstanbul yönündeki trafik bu kesimde D-100 karayolu üzerinden sağlanacaktır" denildi. (TRT Haber)

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