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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 08.00-22.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

21.11.2023 - 08:50 |
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde Karayolları Genel Müdürlüğünce bakım ve onarım yapılacağı duyuruldu. İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Yoldaki onarım çalışması 14 saat sürecek.

 

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