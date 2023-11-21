Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 08.00-22.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.
21.11.2023 - 08:50 |
Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde Karayolları Genel Müdürlüğünce bakım ve onarım yapılacağı duyuruldu. İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Yoldaki onarım çalışması 14 saat sürecek.