Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±! Gün içinde etkisini artÄ±racak
Bolu DaÄŸÄ±'nÄ±n TEM yolu geÃ§iÅŸindeÂ hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, ulaÅŸÄ±mda aksama yaÅŸanmadÄ±.Â
10.03.2022 - 09:53 | | Murat KÃœÃ‡ÃœK/ BOLU, (DHA)
Ä°stanbul ve Ankara'yÄ± birbirine baÄŸlayan Bolu DaÄŸÄ± TEM yolu geÃ§iÅŸinde aralÄ±klarla hafifÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. KarayollarÄ± ekipleri, gÃ¼zergahlarda kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.
Ekiplerin kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla ulaÅŸÄ±mda aksama olmadÄ±. BÃ¶lgede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼n iÃ§inde etkisini artÄ±rmasÄ± bekleniyor.