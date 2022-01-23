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D100 karayolu Bolu Dağı kesimi kar sebebiyle trafiğe kapatıldı

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle D100 karayolu Bolu Dağı geçişi çift yönlü olarak araçların geçişine kapatıldı.

23.01.2022 - 17:31 | | İHA
D100 karayolu Bolu Dağı kesimi kar sebebiyle trafiğe kapatıldı

Bolu’da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu D100 karayolu ve TEM Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı. Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.

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