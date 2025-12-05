Bolu D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi’nde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünde ilerleyen Berkay Ö. idaresindeki 27 BCY 105 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Hakan C. 14 GA 733 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Berkay Ö. ve 14 GA 733 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiye İstanbul istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.