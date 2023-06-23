Bodrum'da müzik yasağı kalktı; turistler saat 04.00'e kadar eğlendi

Bodrum ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki karar, sona erdi. Muğla Valiliği'ne bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yaz sezonunun başlaması ile 00.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00'e aldı. İlgili karar tüm kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyelere de bildirildi. Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren çok sayıda işletme geç saatlere kadar müzik yayını yaptı. Saat 04.00'a kadar eğlenen turistler hareketli müzikler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Yasağın kaldırılma kararına ilişkin konuşan turizmci Zeynel Kılıç, "2020 yılında pandemi yasakları kapsamında eğlence yerlerini kapsayan bir yasa gelmişti. Pandemi biteli neredeyse 1 yıl oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin bittiğine yönelik açıklamasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Bu süreçte eğlence yerleri ile ilgili müzik yasağı kalkmamıştı. Muğla ilimizde de bu yasak kalkmış oldu" dedi.

'TURİZMDE CİDDİ BİR HAREKETLENME OLACAK'

Otelleri ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde müzik yayını yapılması konusunda işletme sahiplerinin dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, "Yasağın kalkmasıyla birlikte pandemi öncesi 2019 yılına dönmüş olduk. Yasakların kalkması turistik bölgelerde çok önem arz ediyor. Turizmde ciddi bir hareketlenme olacaktır. Ülkemize gelemeyen turistler tekrar geri gelecektir. Ülkenin ekonomisine çok ciddi katkısı olacağı kanaatindeyim. Pandemi döneminde zor durumda kalan sanatçı arkadaşlarımız oldu" diye konuştu.