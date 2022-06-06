Bodrum, Seydikemer ve Fethiye'de orman yangını!

Bitez Mahallesi Balcılar mevkisinde tarım arazilerinin de olduğu orman ve otluk alanda çıkan yangına 2 arazöz, 10 itfaiye ve 1 yangın söndürme helikopteri ve TOMA müdahale etti. Bölgedeki mahallelerde oturan vatandaşlar ile birçok sivil toplum kuruluşu üyesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarla yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında,ilk belirlemelere göre 8 hektar alan zarar gördü, 15 arı kovanı yandı. Söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş dumandan etkilendi.





KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgede incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras, çok güçlü bir poyraz olduğuna dikkati çekip, "Balcılar mevkisinde çıkan yangın Bitez Mahallasi Köyiçi mevkisine doğru devam ediyor. Ekipler yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bölgemizdeki helikopter müdahale etti. Şu an için büyük bir tehlike görünmüyor" dedi.

FETHİYE'DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangını, 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

2 dekar alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması; havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz ile 20 orman işçisi tarafından yürütüldü.





Muğla genelinde 1-5 Haziran'da yıldırım kaynaklı 17 orman yangının çıktığı kaydedildi.

SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI

Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye helikopter sevk edilerek havadan müdahale edildi. Yangın söndürüldü.