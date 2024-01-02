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Bitlis’te zincirleme kaza: 18 yaralı

Bitlis-Güroymak yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

02.01.2024 - 11:40 | | İHA
Bitlis’te zincirleme kaza: 18 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Güroymak’a bağlı Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 13 AAJ 7888 plakalı tır, seyir halindeyken yolun buzlu olması ve sis nedeniyle 34 UD 8336, 13 DD 990, 34 VK 4478, 13 J 5032 ve 13 J 5085 plakalı araçlara çarptı.

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Kazada 18 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırdı. Kısa süreliğine kapanan yol, araçları kaldırma çalışmasından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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