Bitlis'te masalsı gece! Samanyolu'nun ışıltısı Tatvan'da tarihle buluştu

02.09.2025 - 07:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları tarafından yapılan Samanyolu yıldız pozlaması, gökyüzünün etkileyici güzelliğini gözler önüne serdi. Tarihi mekânda gerçekleştirilen çekimler, ortaya çıkan eşsiz karelerle hayranlık uyandırdı.

Tatvan'da doğa fotoğrafçılığı yapan Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerinde bulunan Bolalan ve İncekaya köyü arasındaki, halk arasında Deşta Dem Ovası olarak bilinen bölgede gece çekimleri yaptı.

Bitliste masalsı gece Samanyolunun ışıltısı Tatvanda tarihle buluştu

Tarihi kalıntıların fon oluşturduğu çekimlerde Samanyolu'nun gökyüzündeki ihtişamı adeta görsel bir şölen sundu.

