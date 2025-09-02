Bitlis'te masalsı gece! Samanyolu'nun ışıltısı Tatvan'da tarihle buluştu

Tatvan'da doğa fotoğrafçılığı yapan Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerinde bulunan Bolalan ve İncekaya köyü arasındaki, halk arasında Deşta Dem Ovası olarak bilinen bölgede gece çekimleri yaptı.

Tarihi kalıntıların fon oluşturduğu çekimlerde Samanyolu'nun gökyüzündeki ihtişamı adeta görsel bir şölen sundu.

Fotoğrafçılar tarafından uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen görüntüler, hem gökyüzü meraklılarını hem de sanatseverleri büyüledi.