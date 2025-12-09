Bitlis'te kar yağışı! Hayatı felç etti

İlçede akşam saatlerinde özellikle Rahva bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve sis, hayatı olumsuz etkiledi. Ani başlayan kar yağışı kısa sürede her tarafı beyaza bürürken, özellikle Sanayi Sitesi ve Rahva güzergâhını kullanan sürücülerin zorlandığı belirtildi.

Yetkililer, gece boyunca devam etmesi beklenen yağışlara karşı sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.