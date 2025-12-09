Bitlis'te kar yağışı! Hayatı felç etti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBitlis'te kar yağışı! Hayatı felç etti
09.12.2025 - 19:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

İlçede akşam saatlerinde özellikle Rahva bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve sis, hayatı olumsuz etkiledi. Ani başlayan kar yağışı kısa sürede her tarafı beyaza bürürken, özellikle Sanayi Sitesi ve Rahva güzergâhını kullanan sürücülerin zorlandığı belirtildi.

Yetkililer, gece boyunca devam etmesi beklenen yağışlara karşı sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

