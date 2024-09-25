Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

14.50'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Bitlis Valiliği’nde Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Tatvan ilçesinde saat 14.50’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri sahada çalışmalarına gecikmeksizin başlamıştır. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

"UYARICI BİR DEPREM"

CNN TÜRK'e konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bitlis'te gerçekleşen deprem hakkında uyarılarda bulundu.

Pampal'ın açıklamaları şöyle:

Son günlerde bu bölgede depremler oluyor. Çünkü 6 Şubat depremlerinden sonra Arap levhası hareket etti. Afrika levhası, Anadolu ve Arap levhalarının sınır bölgesinde meydana geldi. Bu biraz Van'ın Batı'sında. Buranın doğusunda Hakkari malum bizim deprem beklediğimiz bir yer. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun kesiştiği bölgede fay var. 1984'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş bir fay. Yine her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay. Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var.

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