Bitlis'in 600 yıllık kaybolmaya yüz tutan el sanatı! Son ustası tarafından yaşatılmaya çalışılıyor!

Keçi kılı ve kendirden yapılan ve bir dönem yöre halkı ve sanat camiasının gözdesi olan Bitlis'e özgü 'Harik'in üretimi, usta temsilci Yılmaz tarafından sürdürülüyor.

Bugüne kadar onlarca kursiyer yetiştiren Yılmaz, zorluklara rağmen bu sanatı geleceğe aktarmak için çaba gösterdiğini anlattı.

Harik sanatının sadece görselliğiyle değil aynı zamanda zorlu el işçiliği gerektiren bir meslek olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bir çift harik üretimi 4-5 gün sürüyor ve her ayakkabıda yaklaşık 2 bin 500 dikiş bulunuyor. Üretim yapıyorum ve usta yetişiyorum. Yöre halkının geçmiş yıllarda kullandığı harik, şu an genelde halk oyunları ekipleri ve süs amaçlı kullanılmaktadır. Ben de harik sanatının kaybolmaması ve yaşatılması için çaba gösteriyorum.

Tanıtımı için de zaman zaman sergilerde, fuarlarda, festivallerde görev alıyoruz. Amacım Bitlis’in bu sanatını geleceğe aktarmak. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca genç nesillere aktarmak için de çaba gösteriyorum. Dönem dönem Kültür ve Turizm Müdürlüğünde, Halk Eğitimi Merkezinde kurslar açıyorum ve kursiyerler de yetiştiriyorum." dedi.

Haberin Devamı

Harik’in 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu da belirten Yılmaz, “Ben de bu 600 yıllık geleneği 30 yıldır geleceğe aktarmak için çaba sarf ediyorum. Son yıllarda araçlara süs eşyası olarak minik harikler üretmeye de başladım. İnşallah bu sanat varlığını sürdürür" diye konuştu.