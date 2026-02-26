Bir kentten kar tatili haberi geldi! Valilik duyurdu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.02.2026 - 07:34
Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildi. Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve iki ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izin kapsamına alındığı kaydedildi.

