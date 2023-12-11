TekirdaÄŸ'Ä±n Saray ilÃ§esi TEM giÅŸeler mevkisinde 26 MayÄ±s'ta Nurettin AkgÃ¼l'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 GN 1731 plakalÄ± otomobil, yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle tek ÅŸeride dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len yolda karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen Tuncay Ekici yÃ¶netimindeki otomobil parÃ§asÄ± yÃ¼klÃ¼ 34 GEV 397 plakalÄ± kamyonet ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, otomobil ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼. Ä°hbarla kaza yerine saÄŸlÄ±k, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde otomobildeki Kardelen CoÅŸkuntuna ile niÅŸanlÄ±sÄ± Burhan Ã‡etin'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.Â

1 GÃœN SONRA NÄ°KAHLARI VARDI

Kardelen CoÅŸkuntuna ile Burhan Ã‡etin'in, kazadan 1 gÃ¼n sonra KÄ±rklareli AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde nikah tÃ¶reni olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°stanbul'dan alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ktan sonra KÄ±rklareli'ye giden CoÅŸkuntuna ve Ã‡etin'in ikiye bÃ¶lÃ¼nen otomobilde nikah kÄ±yafetleri olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kardelen CoÅŸkuntuna KÄ±rklareli'de, Burhan Ã‡etin ise Ä°stanbul'da topraÄŸa verildi.Â

KAMYONET SÃœRÃœCÃœSÃœ TUTUKLANDI

KazanÄ±n ardÄ±ndan hastanede tedavileri tamamlanan kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Tuncay Ekici ile otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Nurettin AkgÃ¼l, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ekici Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ AkgÃ¼l, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

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BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° HEYETÄ° RAPORUNU AÃ‡IKLADI

OlayÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan adli sÃ¼reÃ§te ilk olarak bilirkiÅŸi heyeti raporunu aÃ§Ä±kladÄ±. Heyet raporunda, tutuklu kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Tuncay Ekici, KarayollarÄ± Trafik Kanunu'nda belirtilen 'ÅŸerit izleme kurallarÄ±na riayet etmemek' ve 'ÅŸeride tecavÃ¼z etme' kusurlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi, aracÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± ise kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n yÃ¼k ve teknik Ã¶zelliÄŸine, gÃ¶rÃ¼ÅŸ, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiÄŸi ÅŸartlara uydurmadÄ±ÄŸÄ± kuralÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle asli kusurlu bulundu. Raporda, "SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n anlatÄ±mlarÄ± Ã§arpmanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yer ve araÃ§larÄ±n Ã§arpma noktalarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, dubalar ile ayrÄ±lan yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n karÅŸÄ± ÅŸeride temasÄ±nÄ±n olduÄŸu ve tekrar saÄŸa direksiyonu Ã§evirdiÄŸi esnada aracÄ±nÄ±n Ã¶n kÄ±sÄ±mlarÄ± ile ÅŸeridine girmek zorunda kalan araca Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n aracÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± yol durumuna uydurmadÄ±ÄŸÄ± ve etkin bir fren ile duramadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aracÄ±nÄ± ÅŸeridinde tutma becerisini gÃ¶steremediÄŸi iÃ§in sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yolu kullanan diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere, yola ve trafiÄŸe gerekli Ã¶zen ve dikkati tam olarak gÃ¶steremediÄŸi iÃ§in bu kazada asli kusurlu olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.Â

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Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Nurettin AkgÃ¼l'Ã¼n ise KarayollarÄ± Trafik Kanunu'nda belirtilen 'ÅŸerit izleme kurallarÄ±na riayet etmemek' ve 'araÃ§larÄ±n hÄ±zlarÄ±nÄ±, kullandÄ±klarÄ± aracÄ±n yÃ¼k ve teknik Ã¶zelliÄŸine hava ve trafik durumunun gerektirdiÄŸi ÅŸartlara uydurmak' kuralÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle tali kusurlu bulunduÄŸu raporda, "SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± tek ÅŸerit kullanÄ±lan yolda ÅŸeridinde kalmadÄ±ÄŸÄ± ve karÅŸÄ± geliÅŸ ÅŸeridine geÃ§tiÄŸi iÃ§in Ã¼zerine geldiÄŸini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ araÃ§ ile arasÄ±ndaki mesafede etkin bir fren ile duracak hÄ±zda seyretmediÄŸi ve yola ve trafiÄŸe gerekli Ã¶zen ve dikkati gÃ¶stermediÄŸi iÃ§in bu kazada tali kusurlu olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (

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