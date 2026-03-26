Bir avuç toprak kullanmadan tonlarca meyve ürettiler! Tarsus'ta tarım devrimi...

26.03.2026 - 07:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi tarafından kurulan topraksız tarım serasında yetiştirilen çileklerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Hasat edilen çilekler vatandaşlara ikram edilirken, programa katılan öğrenciler de hasada eşlik etti.

Çağlayan Mahallesi'nde 2 bin 165 metrekarelik alanda kurulu serada yetiştirilen çileklerin olgunlaşmasının ardından ilk hasat yapıldı. Topraksız tarım yöntemiyle kokopit ortamında yetiştirilen yaklaşık 30 bin kök çilek bitkisinden elde edilen ürünler toplanarak konuklara ve vatandaşlara dağıtıldı. Tarım lisesi öğrencilerinin de katıldığı hasatta, katılımcılar serayı gezerek üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Hasadın ardından açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, başarılı bir üretim süreci geçirdiklerini belirterek, "Bu sene ilk defa ürünlerimizi hasat ediyoruz. 30 bin kök çilek bitkisinden elde ediyoruz. Topraksız kokopitlerde yetiştirilmiştir" dedi.

İLGİLİ HABER

Bursa UKOME’den yeni karar! 8 ilçede 59 mahallede harekete geçildi
Bursa UKOME’den yeni karar! 8 ilçede 59 mahallede harekete geçildi

Seradan bu yıl önemli miktarda ürün beklediklerini kaydeden Boltaç, "Bugün iki bin metrekarenin üzerinde olan topraksız çilek seramızın içerisindeyiz. Buradan bu yıl yaklaşık 10 ila 12 ton arasında meyve almayı planlıyoruz. Bu meyvelerimiz hormonlu değil; tam tersine iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilmiştir. İnşallah ilk hasadımızı hemşehrilerimizin boğazından geçirecek, onlara güzel çilekler tattıracağız" diye konuştu.

Üretimin devam edeceğini vurgulayan Boltaç, "Bundan sonra burada ürettiğimiz ürünlerin satışı gerçekleştirilecek. Bu satıştan elde ettiğimiz gelir sayesinde seramızdaki üretim kapasitesini artırmayı planlıyoruz. Bu nedenle biz sadece üretmeyi değil, aynı zamanda ürettiğimizi değerlendirmeyi de önemsiyoruz. Tarsus Belediyesi olarak üretimin içinde olduk, üretimin nasıl yapılacağını gösteren bir belediye olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başkan Boltaç, öğrencilerle birlikte hasat edilen çilekleri konuklara ikram etti.

 

Güncel Haberler

Altın piyasasında 26 Mart depremi! Piyasadaki hareketlilik fiyatlara yansıdı, ibre tersine döndü! Gram altın o seviyeyi aştı: İşte canlı altın fiyatlarında son durum...
#Ekonomi

Altın piyasasında 26 Mart depremi! Piyasadaki hareketlilik fiyatlara yansıdı, ibre tersine döndü! Gram altın o seviyeyi aştı: İşte canlı altın fiyatlarında son durum...

Alevler bir anda yükseldi: Küçükçekmece'de otomobil küle döndü
#Gündem

Alevler bir anda yükseldi: Küçükçekmece'de otomobil küle döndü

Üsküdar'da geceyi alevler sardı: İşçi konteyneri kül oldu!
#Gündem

Üsküdar'da geceyi alevler sardı: İşçi konteyneri kül oldu!