Bursa UKOME’den yeni karar! 8 ilçede 59 mahallede harekete geçildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UKOME toplantısından müjdeli haber geldi. Kent genelindeki ulaşım ağını genişletmek ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 8 ilçede, 59 mahalleyi kapsayan 100’ün üzerinde yeni otobüs durağı kurulması kararlaştırıldı.
Bursa’da toplu taşıma standartlarını yükseltmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün durak talepleri UKOME gündeminde görüşülerek karara bağlandı. Alınan kararla birlikte, şehrin hızla büyüyen yeni yerleşim alanları, sahil bölgeleri ve kırsal mahallelerinde ulaşım çilesi sona erecek.
ZİRVEDE OSMANGAZİ VAR, KURŞUNLU REKOR KIRIYOR
Yapılan planlamada en çok yatırım alan ilçe, 32 yeni durakla Osmangazi oldu. Osmangazi’yi sırasıyla Gemlik ve Mudanya takip ediyor. Mahalle bazlı bakıldığında ise Gemlik’in gözde sahil beldesi Kurşunlu, en fazla durak yapılacak bölge olarak dikkat çekti. Bölgedeki nüfus artışı ve yaz sezonundaki yoğunluk, bu kararda etkili oldu.
İLÇE İLÇE YENİ DURAK DAĞILIMI
UKOME tarafından onaylanan listeye göre yeni durakların ilçelere dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Osmangazi: 32
Gemlik: 24
Mudanya: 18
Nilüfer: 14
Kestel: 13
Yıldırım: 9
Gürsu: 4
Orhangazi: 3
Toplam: 117 Durak
ULAŞIMDA ERİŞİLEBİLİRLİK ARTIYOR
Yeni durakların kurulacağı bölgeler arasında Veyselkarani’den Kayapa’ya, Demirtaş’tan Çağrışan’a kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Özellikle mahalle içlerinden ana arterlere ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen bu proje ile vatandaşların toplu taşıma araçlarına erişim mesafesi kısalacak.
Süreçle birlikte belirlenen noktalarda montaj çalışmalarının hızla başlaması bekleniyor. Bursa genelinde toplu taşıma ağının bu yeni duraklarla daha verimli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.