Tatilcilerin yeni rotası berrak denizi ve geniş kumsalıyla Ordu plajları
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan ve Karadeniz'in en bilinen plajları arasında gösterilen Akyazı Plajı, yaz sezonunda yerli ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin ziyaret noktalarından biri oldu. Güvenli yüzme imkanı sunan plaj, cankurtaran hizmeti ile de tatilcilerin tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.
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Berrak denizi ve geniş kumsalıyla dikkat çeken Akyazı Plajı, yaz aylarının etkisini göstermesiyle birlikte denize girmek ve vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Hem doğaseverler hem de deniz tutkunları için cazip bir alternatif sunan plaj, haftanın her günü yoğun ilgi görüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekiplerinin görev yaptığı plajda, cankurtaran hizmetinin yanı sıra belediye tarafından yapılan çevre düzenlemeleri, tuvalet ve duş kabinleri de ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor. Ayrıca plajda sunulan aktiviteler insanların beğenisini kazanıyor.
"Denizin dibini görebiliyoruz"
Ordu'da yaşayan emekli polis memuru Mustafa Kurnaz, Akyazı Plajı'nın geçmiş yıllara göre büyük değişim gösterdiğini belirterek, "Burası ilk geldiğimiz yıllarda bu kadar güzel değildi.
Kanalizasyon denize akıyordu. Yapılan çalışmalarla bu sorun ortadan kaldırıldı. Şu anda deniz çok güzel, özellikle dalga olmadığı zamanlarda denizin dibini görebiliyoruz.
Biz görev yaptığımız dönemlerde burada cankurtaran yoktu, resmi üniformayla insanları sudan çıkardığımız oluyordu. Düzenli olmadığı için boğulma olayları da daha fazlaydı" dedi.
"Tatil yapmak için çok güzel"
Ailesiyle birlikte Sakarya'dan tatil için Ordu'ya gelen Sema Çelik ise kentin sahilini beğendiklerini ifade ederek, "Tatil yapmak için güzel bir şehir. Plajı tavsiye ederiz.
Merkeze yakın olması, ulaşım kolaylığı, temizliği ve cankurtaran hizmeti bizi memnun etti" diye konuştu.
"Ordu'nun her noktasını çok seviyorum"
Zeynep Çelik de Karadeniz Bölgesi'ni gezmek isteyenler için Ordu'nun önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, "Ben buranın her noktasını çok seviyorum. Denizde yüzmeyi seviyorum ve plajlarını çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.
"Cankurtaranlardan memnunuz"
Ordu'da yaşayan Filiz Yeni ise Akyazı Plajı'nı sık sık kullandıklarını belirterek, "Biz ailemiz ve arkadaşlarımızla sürekli buraya geliyoruz.
Çay içiyoruz, yemek yiyoruz ve denize giriyoruz. Ankara ve İzmir'den gelen misafirlerimizi de buraya getiriyoruz. Cankurtaranlar en küçük bir olayda hemen müdahale ediyor. Onlardan da memnunuz" şeklinde konuştu.