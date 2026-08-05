Tatilcilerin yeni rotası berrak denizi ve geniş kumsalıyla Ordu plajları

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"Ordu'nun her noktasını çok seviyorum"



Zeynep Çelik de Karadeniz Bölgesi'ni gezmek isteyenler için Ordu'nun önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, "Ben buranın her noktasını çok seviyorum. Denizde yüzmeyi seviyorum ve plajlarını çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.