Bir asırlık emeğin izinde! Atık ağaçlardan üretiyor

Tamamen el emeğiyle hazırlanan baston, kaşık, tabure ve süs eşyaları gibi ürünler, hem yöresel kültürü yaşatıyor hem de doğaya saygılı üretimin güzel bir örneğini oluşturuyor.

Taş ve Karaağaç'ın özenle hazırladığı ahşap ürünler, Uzundere ilçesinde kurulan yöresel ürünler pazarında satışa sunuluyor.

Yöre halkının ilgisini gören bu el yapımı eserler, Erzurum'un köklü zanaatkârlık geleneğini gelecek nesillere taşıyor.