Bingöl'de yangın paniği, facia son anda önlendi!

20.12.2025 - 18:57

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl'de bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

 

Olay, Genç ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 DL 525 plakalı tırın balatalarının tutuşması sonucu araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevlerin aracı tamamen sarmasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

