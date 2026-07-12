Babasının prensesi 15 yaşında kalfa oldu! Sanayide çıraklarına eğitim veriyor

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Şu an araçların bakımını, bilgisayarlı arıza tespitini ve her şeyini yapma kapasite sahip bir kızım oldu. Şu an 5 stajyerimiz var ve bu konuda çok rahatım. Bütün stajyerlerin bilgileri öğrenmeleri için Nehir Usta gereken bütün dersleri kendi veriyor. Araç üstünde hem ders hem de pratik olarak ders veriyor. Kendi çalışırken araçların üzerinde elemanları parçaların adlarını tek tek söyleyerek, nasıl söküleceğini, nasıl temizlik yapılacağı ve nasıl takılacağını gösteriyor. Sadece gelen müşteriyle ilgileniyorum. Başka bir şey yapmıyorum. İş yeri açma fikrine bütün kalbimle destek çıkıyorum. Türkiye'de onun gibi iş yeri sahibi olan kadın arkadaşları örnek alaraktan iş yeri sahibi olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.