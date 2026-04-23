Bingöl’de tır refüje daldı facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu üniversite kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BR 420 plakalı tır, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam ettiği sırada yan yoldan kontrolsüz şekilde çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır refüje girerek facianın eşiğinden dönüldü. Kazada tırda maddi hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.