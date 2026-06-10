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YHT yolcuları şaşkın: Biletler kısa mesajla iptal mi edildi?

10.06.2026 - 15:16Güncellenme Tarihi:
YHT yolcuları şaşkın: Biletler kısa mesajla iptal mi edildi?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bugün cep telefonlarına gelen kısa mesaj kafaları karıştırdı. Gelen mesajda Bursa YHT bağlantı hattı çalışmaları nedeniyle 15 Haziran ile 3 Ağustos 2026 arasında geçerli seferlerin iptal edildiği bilgisi yer aldı. TCDD sitesi hacklendi mi? İşte detaylar...

TCDD Taşımacılık tarafından 10 Haziran Çarşamba günü cep telefonlarına gelen kısa mesaj kafaları karıştırdı. Kayıtlı cep telefonlarına atılan mesajda yolculara ait biletlerin iadesinin yapıldığı ve bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Gelen mesajda;

Sayın Yolcumuz; Bursa YHT hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle, 15.06.2026 - 03.08.2026 tarihleri arasında geçerli olan seferimiz iptal edilmiştir. Bilet ücretiniz tarafınıza kesintisiz olarak iade edilmiştir. Seyahat planlamanızı diğer seferlerimizi tercih ederek güncelleyebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

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YHT yolcuları şaşkın: Biletler kısa mesajla iptal mi edildi

TCDD internet sitesinde ise belirtilen tarihlerde bilet satışına devam ettiği görüldü. Konuyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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