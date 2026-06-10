Ayvalık’ta dalış turizmine bakanlık onayı: Stratejik noktalar sportif dalışa açıldı

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Yeni dalış noktalarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sayısının artırılması noktasında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Ali Uçar, su altı florasının en değerli parçası olan kırmızı mercanlara da dikkat çekti. Ayvalık’ın su altı dünyasını dünya standartlarında bir çekim merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Uçar, "Bu noktada belli alanların, örneğin çok ünlü kırmızı mercanlarımızın bulunduğu dalış noktalarını iyileştirmek istiyoruz. Bu alanlardaki altyapının kuvvetlendirilmesi amacıyla tonozların ve dubaların oluşturulması şekliyle, bu hassas alanlarda da kontrollü dalışın açılması noktasındaki taleplerimizi ilgili makamlara kararlılıkla iletiyoruz" diye konuştu."Yelken Adası'ndaki Bizans batığı dalış camiası için büyük kazanç"Alınan izin kararı ilçede faaliyet gösteren dalış okullarında da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yelken Adası bölgesinin sportif dalışa açılmasını değerlendiren ProDivers Dalış Okulu yetkilisi ve Dalış Eğitmeni Ata Akyol, kararın Ayvalık ve dalış turizmi adına mükemmel bir gelişme olduğunu vurguladı.Dalış camiasının bu karardan ötürü büyük bir heyecan duyduğunu belirten Eğitmen Ata Akyol, şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan çok olumlu bir sonuç bu. Tabii bu iznin ilerleyen süreçte daha da genişletilmesini ve diğer bazı bölgelerimizin de bu kapsamda yetkilendirilmesini talep ediyoruz. Sportif dalış amaçlı açılan bu yeni bölge, gerçek anlamda bir Bizans batığını barındırıyor. Yaklaşık olarak 28-30 metre derinliklerde bulunan bu batık, dalış camiası ve özellikle Ayvalık için çok verimli, cazibesi yüksek bir sportif dalış alanı oldu. Sektörümüz adına, bu izinlerin alınmasında emeği geçen ve çalışan tüm arkadaşlara, devlet büyüklerimize ve yetkililere çok teşekkür ediyorum."