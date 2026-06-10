40 yıl diplomasız çalıştı, 65 yaşında bölümü birincilikle bitirdi!

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Üniversite eğitiminin yıllarca içinde kalan bir özlem olduğunu dile getiren Kekül, "12 Eylül döneminde eğitim hakkımız elimizden alındı. Mahkemeler, yargılamalar ve hapislikler nedeniyle okumaya fırsat bulamadık. İçimde okumak hep bir ukde olarak kaldı. Emekli olduktan sonra bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Tirebolu İletişim Fakültesi'nin kuruluş sürecini gazeteci olarak yakından takip ettik bugün de bir öğrencisi olarak mezun oldum" diye konuştu.Öğrenmenin yaşının olmadığını göstermek istediğini belirten Kekül, "Dört yıl boyunca yaklaşık 60 kilometre yol gidip geldim. Onlarca ders, sınav, yüzlerce makale ve sunum geride kaldı. Fakülte birinciliğini 1 puanla kaçırmış olsam da bölüm birincisi olmaktan mutluyum. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim ise, yüksek lisans yapmak" ifadelerini kullandı.