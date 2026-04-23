Tokat'ta bahar mevsiminde kar sürprizi

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı geç saatlere kadar etkili oldu. Çiçek açan meyve ağaçları beyaza büründü. Üreticiler ise muhtemel zirai don riskine karşı kaygılandı.

Köy sakinlerinden Muharrem Gökçe, "Zile ilçesi Yaylakent köyündeyiz. 18.00 sıralarında başlayan kar yağışı halen devam etmektedir. Rabbimizden bu bolluğu artırmasını niyaz ediyoruz ama inşallah ayaza çekip ürünlerimize zarar vermez" ifadelerini kullandı.