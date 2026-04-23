GündemTokat'ta bahar mevsiminde kar sürprizi
HaberlerGündem Haberleri Tokat'ta bahar mevsiminde kar sürprizi

Tokat'ta bahar mevsiminde kar sürprizi

23.04.2026 - 22:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat'ta bahar mevsiminde kar sürprizi

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Yaylakent köyünde etkili olan kar yağışı, bahar mevsiminde çiçek açan meyve ağaçlarını ve ekinleri beyaza bürüdü.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı geç saatlere kadar etkili oldu. Çiçek açan meyve ağaçları beyaza büründü. Üreticiler ise muhtemel zirai don riskine karşı kaygılandı.

Köy sakinlerinden Muharrem Gökçe, "Zile ilçesi Yaylakent köyündeyiz. 18.00 sıralarında başlayan kar yağışı halen devam etmektedir. Rabbimizden bu bolluğu artırmasını niyaz ediyoruz ama inşallah ayaza çekip ürünlerimize zarar vermez" ifadelerini kullandı.

