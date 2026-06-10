Sakarya'da kültür mirasına ışık tutan dev sergi: 11 branşta 252 muazzam eser ofis sanat merkezi'nde ziyarete açıldı!

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Kursiyerler adına söz alan Ahmet Batuhan Bahçe, serginin kendileri için önemini belirterek, "Bu eserlerin her biri uzun bir öğrenme ve üretim sürecinin sonucunda ortaya çıktı. Sergi, bizler için sadece eserlerimizi paylaşma fırsatı değil, aynı zamanda sanat yolculuğumuzun önemli bir durağıdır" ifadelerini kullandı.