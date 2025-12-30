Bingöl’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Bingöl’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.12.2025 - 22:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bingöl’de kar yağışı etkili oluyor. Bingöl’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Bingöl’de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, alınan tedbirler kapsamında, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

