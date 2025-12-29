Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 30 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.12.2025 - 19:03

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bingöl'de kar yağışı etkili oluyor. Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Bingöl'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde bu sabah başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; il merkezi genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel öğretim kurumlarında 29.12.2025 Pazartesi günü (Bugün) öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı sürede idari izinli sayılacaklardır" denildi.

