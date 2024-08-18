Bingöl'de korkutan deprem
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18.08.2024 - 21:27 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 21.15’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 18, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-08-18
Saat:21:15:19 TSİ
Enlem:39.33361 N
Boylam:41.14 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/7ikKaPZn71@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi