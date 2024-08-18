Bingöl'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 21.15’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.