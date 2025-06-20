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Bingöl'de böylesi görülmedi! Hem kargalar hem de insanlar onu kurtarmak için seferber oldu

20.06.2025 - 17:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bingöl'de böylesi görülmedi! Hem kargalar hem de insanlar onu kurtarmak için seferber oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde güvenlik kamerası direğinde ipe takılan karga için polis ve belediye ekipleri seferber oldu.

Karlıova ilçe girişinde bulunan güvenlik kamerası direğinde ipe takılan karganın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken belediye ekipleri de kepçe yardımı ile hayvanın yanına ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu hayvan takıldığı ipten kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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