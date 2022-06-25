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Bingöl’de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, PKK terör örgütünün kullandığı tespit edilen 4 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

25.06.2022 - 17:32 | | Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)
Bingöl’de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi.

Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.

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