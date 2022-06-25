Bingöl’de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, PKK terör örgütünün kullandığı tespit edilen 4 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.
25.06.2022 - 17:32 | | Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi.
Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.