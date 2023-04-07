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Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.04.2023 - 11:37 |
Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Bingöl olan deprem saat 11.29’da yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Deprem sırasında iş yerinde ve evlerde olan vatandaşlar dışarı çıktı. Deprem, Bingöl ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği öğrenildi.

Bingölde 4.5 büyüklüğünde deprem

 

 

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