Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Bingöl olan deprem saat 11.29’da yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Deprem sırasında iş yerinde ve evlerde olan vatandaşlar dışarı çıktı. Deprem, Bingöl ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği öğrenildi.