Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Bingöl olan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3,7 olarak ölçüldü.
03.08.2022 - 23:28 |
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Merkez (Bingöl)
Tarih-Saat : 03.08.2022, 23:20:56 TSİ
Enlem : 39.1100 N
Boylam : 40.3651 E
Derinlik : 6.61 km
Detay : https://t.co/5auO5q7Khg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi