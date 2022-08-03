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Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Bingöl olan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3,7 olarak ölçüldü.

03.08.2022 - 23:28 |
Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

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