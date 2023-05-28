Binali Yıldırım'dan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk yorum

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gitti, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçti. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erdi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermede bulundu. Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşımda, “Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta” ifadelerini kullandı.